Trump amenazó con aranceles a Canadá si alcanza un acuerdo comercial con China

En el marco de las tensiones diplomáticas con Canadá y su primer ministro Mark Carney, el presidente Donald Trump prometió que aplicará aranceles del 100% contra su vecino país en caso de que llegase a firmar un acuerdo comercial con China.

Lo hizo a través de una publicación en su red social Truth Social y dijo que las sanciones aplicarían para "todos los productos canadienses que ingresen a Estados Unidos".

Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, el presidente Trump envalentonó su retórica belicista y comenzó a enviar amenazas a sus países vecinos, Canadá y México, acusándolos de "no colaborar" en la lucha contra el narcotráfico que ingresa a Estados Unidos.

La escalada verbal tuvo un salto cualitativo en cuanto el republicano manifestó su inquietud de anexar Groenlandia, lo que llevó a Europa a poner el grito en el cielo y a otros países de la OTAN, como Canadá, a expresarse en contra.

Ante la disconformidad de la Casa Blanca en esto último, el premier canadiense Carney se reunió la semana pasada con el líder chino Xi Jinping y celebró su liderazgo, llegando a afirmar que "nos alienta el liderazgo del presidente Xi y la velocidad con ‍la que ha progresado nuestra relación". Trump le respondió tajante, durante su discurso en el Foro Económico de Davos, el miércoles pasado: "Deberían estar agradecidos a nosotros, Canadá. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones".

"Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado. China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100 % a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EE. UU. ¡Gracias por su atención!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social este sábado por la mañana.

Un punto llamativo fue que el republicano llamó "gobernador" a Carney, lo que podría ser interpretado como una provocación desde Ottawa, dado que más de una vez Trump manifestó su interés en que Canadá se convirtiera en el "estado 51" de los Estados Unidos.

Trump le retiró la invitación a Canadá para integrar la Junta de Paz para Gaza

Junto a la amenaza de imponer aranceles, este mismo jueves Trump fue contra Carney al retirarle la invitación para integrar la Junta de Paz, el flamante nuevo organismo que el republicano impulsa desde principios de enero.

Carney había aceptado en un primer momento la propuesta, aunque rechazó pagar una fianza superior a los 1.000 millones de dólares que el mandatario republicano exigió como condición para acceder a un lugar permanente dentro del grupo. La decisión fue comunicada por Trump a través de sus redes sociales, sin brindar mayores detalles sobre los motivos.

"Estimado Primer Ministro Carney: Por la presente, le comunico que la Junta de la Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida", escribió el presidente estadounidense en una publicación difundida el jueves por la noche en su cuenta oficial de Truth Social.