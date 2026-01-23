Trump le retiró la invitación a Canadá para integrar la Junta de Paz para Gaza

Mark Carney y Donald Trump, reunidos en Ottawa en 2025.

En el contexto de las tensiones diplomáticas entre Canadá y Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump le retiró este jueves la invitación al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para incorporarse a la Junta de Paz para Gaza. El premier canadiense había aceptado inicialmente la invitación, aunque negándose a pagar la fianza de más 1.000 millones de dólares que el republicano exigió para quiénes quisieran asegurarse una banca permanente en el grupo de países. Trump dio la noticia a través de una publicación en su cuenta de Truth Social y sin dar explicaciones de por qué tomó esa decisión.

Desde septiembre pasado, el presidente Trump anunció sus intenciones de crear un organismo especial que tuviera como objetivo frenar el conflicto armado en la Franja de Gaza, en el marco de la narrativa de que él "frenó ocho guerras mundiales" desde que volvió al poder en la Casa Blanca. Finalmente formalizó el espacio en los primeros días de enero, al enviar las invitaciones a más de 90 jefes y jefas de Estado, de los cuales 35 ya habrían aceptado la invitación, según advirtieron desde Washington. El republicano será el presidente inaugural del Consejo y se encargará de "promover la paz en todo el mundo y de trabajar para resolver los conflictos internacionales", de acuerdo a una copia del borrador de la carta de presentación difundida por la agencia Reuters.

"Estimado Primer Ministro Carney: Por la presente, le comunico que la Junta de la Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida", escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social, el jueves a la noche.

La decisión de Trump llega en un contexto de amplias tensiones diplomáticas entre Washington y Ottawa, ya que Carney adoptó una postura cautelosa respecto al alcance y la gobernanza de la Junta de la Paz, al exigir mayores garantías respecto al mandato de Trump al frente del organismo, así como también pronunciándose a favor de Groenlandia en medio de las tensiones diplomáticas entre la isla ártica y el gobierno de Washington. Algunos analistas interpretaron al gesto de Trump como una limitación a la participación de los líderes que podrían cuestionar o condicionar sus decisiones dentro del organismo, dejando ver las diferencias políticas y estratégicas entre ambos gobiernos.

Hasta ahora la Casa Blanca confirmó los nombramientos del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ‌del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, del ex primer ministro británico Tony Blair y del yerno de Trump, ⁠Jared Kushner, como miembros de la Junta Ejecutiva fundadora del bloque internacional.

Cómo funcionará la Junta de Paz y quiénes formarían parte, según Washington

De acuerdo a lo que explicó Trump, los Estados miembros tendrán un mandato limitado a tres años, a menos que paguen 1.000 millones de dólares cada uno para financiar las actividades de la instancia y puedan convertirse en miembros permanentes. Hasta ahora, al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno habrían aceptado formar parte de la entidad, según informó la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

Los líderes de la Unión Europea, que fueron los primeros invitados por Trump para integrar la Junta, pidieron a la Casa Banca "más detalles" antes de oficializar su integración. Uno de los que aceptó formar parte según el republicano fue el presidente ruso, Vladímir Putin, aunque desde el Kremlin todavía no confirmaron la noticia.