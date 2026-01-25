Villarreal confirmó que Juan Foyth se rompió el Tendón de Aquiles.

La Selección argentina recibió un duro golpe en la previa del Mundial 2026: Juan Foyth, defensor campeón del mundo en Qatar 2022, sufrió una lesión grave que lo dejó fuera de la competencia. El futbolista de 28 años, actualmente capitán del Villarreal, se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo y deberá ser operado, según confirmó oficialmente su club.

La lesión ocurrió durante el partido frente al Real Madrid, apenas a los 20 minutos de juego. Sin contacto con ningún rival, Foyth intentó ajustar una marca, dio un paso y se tomó el tobillo, evidenciando un fuerte dolor que lo obligó a abandonar el campo asistido por el cuerpo médico. El momento conmovió y fue destacado por la imagen en la que el argentino Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid, se acercó para consolarlo mientras era retirado.

El historial de lesiones de Foyth

Este nuevo problema físico se suma a un historial complicado para el defensor. Anteriormente, había sufrido una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda y atravesado una doble operación en el hombro derecho, lo que lo mantuvo casi un año alejado de las canchas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Su reciente regreso le había permitido volver a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni, quien valora su versatilidad para ocupar tanto el lateral derecho como el puesto de marcador central.

Foyth había sumado minutos en las Eliminatorias Sudamericanas y fue titular en el último amistoso ante Angola, jugando los 90 minutos completos. Sin embargo, con el Mundial a solo 137 días y el debut argentino ante Argelia a 142 días en Kansas, su ausencia representa un problema significativo para el cuerpo técnico, que pierde una pieza fundamental en la defensa.