Juan Foyth, al mundial Qatar 2022: del doble error a ser el último pasajero en la lista de Scaloni

Juan Foyth pasó de quedarse fuera de la Copa América 2021 con la Selección Argentina a jugar el Mundial de Qatar 2022. El perfil del defensor de Villarreal surgido en Estudiantes de La Plata.

Juan Marcos Foyth tiene su gran revancha en la Selección Argentina mayor. Después del doble error frente a Colombia por las Eliminatorias sudamericanas que lo dejó fuera de la Copa América a mediados de 2021, el defensor surgido en Estudiantes de La Plata integra la lista de 26 de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022.

El platense de 24 años, 1.88 m. y 75 kilos puede jugar en varias posiciones, lo cual lo favorece mucho en un torneo breve como la Copa del Mundo, en el que -de llegar al menos hasta las semifinales- se jugarán siete partidos en menos de un mes. De hecho, puede desempeñarse como central -su puesto natural-, de lateral derecho y hasta como volante central. Una de las personas que más lo conoce es Gustavo Salinas, quien fue entrenador suyo en las inferiores de Estudiantes de La Plata y con el que ganó un título en Malasia. En charla con El Destape, el entrenador reconoce: "Puede jugar en todas las posiciones, siempre lo hizo".

La revancha de Foyth en la Selección Argentina: del doble error que lo dejó sin Copa América al Mundial de Qatar 2022

El futbolista que nació en La Plata, con apenas 11 años, en 2009 se sumó a las categorías menores de Estudiantes como mediocampista central. Ya en la Séptima División, con 15 de edad, el entrenador Martín Gaimaro lo colocó como zaguero, posición que cubre mayormente en la actualidad en Villarreal de España tras su paso por Tottenham de Inglaterra.

Foyth, un producto de las inferiores de Estudiantes de La Plata.

Salinas, que lo tuvo en quinta y sexta división en Estudiantes de La Plata, contó en charla con El Destape: "Hasta séptima jugó volante central y de chiquitito jugaba de 10 en categorías infantiles. Puede hacer de todo". Sin embargo, terminó retrasándose aun más en el campo de juego. De ser un futbolista que podía desempeñarse como enganche, su técnico en el Pincha veía algo más: "Yo por altura, por técnica y porque teníamos algún déficit cuando pasó de séptima a sexta, pensé en él como defensor central. Teníá técnica, altura. Todo".

Luego de una charla larga, el que decidió jugar de defensor central fue el propio Juan Foyth que decidió tomar ese rumbo para poder llegar a primera. Las recompensas llegaron rápido, ya que con edad de quinta división incluso alternó varios partidos con reserva. Esta misma decisión que, en ese momento tomó para ir a jugar a la zaga central, fue la que años más tarde le dieron lugar en la Selección. Le dijo que "no" al Barcelona para mantenerse en el Villarreal y así sumar continuidad para jugar el Mundial. "Lo que yo más le destaco de él es la cabeza. Siempre, de chiquito, tenía en claro lo que quería. De hecho, él miraba mucho el fútbol alemán porque se veía en el fútbol de elite", añadió Salinas.

En 2015, los encargados del fútbol amateur del "Pincha" lo eligieron como el mejor jugador de la temporada, por lo que el entonces entrenador de la Reserva Fernando Ortiz lo convocó a dicha categoría a inicios de 2016. Finalmente, debutó en la Primera División el 19 de marzo de 2016 de la mano de Nelson Vivas en el Estadio Ciudad de La Plata, cuando "El León" derrotó por 1-0 a Patronato con el gol de Leandro Desábato.

No obstante, su aventura en la Primera del club que lo vio nacer duró apenas un año y medio. Con solamente nueve partidos disputados, en agosto de 2017 fue vendido a Tottenham a cambio de 12,5 millones de euros más un contrato por cinco campañas. Este traspaso se lo ganó en una gira por diferentes partes del mundo. "El PSG y el Tottenham lo quería, pero él se decidió por el equipo inglés porque el técnico (Mauricio Pochettino) se había mostrado realmente muy interesado", rememora Salinas.

Tras la tercera temporada, Foyth se marchó de Londres en octubre de 2020 luego de 32 encuentros oficiales y 1 gol. Fue cedido a Villarreal por una temporada con una opción de compra de 15 millones de euros, que el club español ejecutó a mediados de 2021 como consecuencia de sus rendimientos positivos.

Con un nuevo vínculo por cinco años con "El Submarino Amarillo", el zaguero albiceleste acumula allí 75 encuentros con 2 tantos, 3 asistencias y el título de la Europa League 2020-2021. A pesar de algunas lesiones que no le permitieron tener la continuidad deseada en el conjunto español, pudo consolidarse como uno de los mejores del equipo en la última línea y formó parte de las diversas listas de La Scaloneta.

El doble error de Foyth ante Colombia que lo dejó sin la Copa América 2021.

La historia de Foyth en la Selección Argentina

El recorrido del ex Estudiantes con la camiseta celeste y blanca comenzó allá por enero de 2017, cuando el entonces DT de la sub 20, Claudio Úbeda, lo citó para el Sudamericano de Ecuador. En dicho torneo tuvo bastante rodaje y aprovechó para mostrarse a nivel internacional: con nueve cotejos jugados, el elenco albiceleste culminó en el cuarto lugar. A mitad del mismo año participó en el Mundial de Corea del Sur, aunque no le fue bien: afuera en la fase de Grupos.

A nivel mayores, fue convocado por primera vez con 20 años en septiembre de 2018, tras el fracaso del Seleccionado de Jorge Sampaoli en la Copa del Mundo de Rusia. Ya con Scaloni en el banco, disputó algunos amistosos y la Copa América 2019. Sin embargo, su noche fatídica con estos colores fue la del 8 de junio de 2021: en la visita a Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, ingresó a los 65 minutos por el extremo Nicolás González para sostener la transitoria victoria por 2-1.

No obstante, el cambio de Scaloni no salió bien: sobre el cierre del encuentro en Barranquilla, un doble error de Foyth le permitió a Miguel Borja empatar el marcador. El defensor intentó salir jugando desde el fondo en una zona comprometida cuando el duelo ya terminaba, perdió la pelota, luego tiraron el centro y el actual delantero de River lo anticipó de cabeza casi en el área chica para establecer el 2-2 definitivo.

Aquellos yerros determinantes no solamente le costaron dos puntos a la Selección, sino que además lo dejaron afuera de la lista para la Copa América de Brasil que comenzó pocos días más tarde. Pese a la tristeza, luchó en Villarreal, volvió a jugar bien, recuperó la consideración en el Seleccionado y tuvo su mayor premio: figura en la lista final de 26 jugadores para el Mundial de Qatar 2022. Que la revancha sea con todo.