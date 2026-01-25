Ver Boca vs. Deportivo Riestra en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Leandro Paredes, Milton Delgado y William Alarcón.

Boca se prepara para lo que será una temporada de desafíos difíciles. El conjunto de La Ribera recibirá el domingo en La Bombonera a Deportivo Riestra, un equipo siempre difícil que el año pasado en su última visita le sacó un empate. Un equipo que ofrece mucho desgaste físico y siempre es difícil de vulnerar en lo defensivo, por lo que desafiará a los dirigidos por Claudio Úbeda a ser creativos para vulnerar el planteo con el que se encontrarán.

La pretemporada puso en el centro de los cuestionamientos a Juan Román Riquelme, después de no lograr cerrar ningún refuerzo en lo que va del año. Es que el conjunto de La Ribera solo pudo cerrar hasta el momento (y de palabra) la incorporación del delantero paraguayo Ángel Romero, que viene de quedar libre de Corinthians. Y en un año marcado por el regreso del club a la Copa Libertadores de América, hay impaciencia con respecto a lo que fue hasta ahora el mercado de pases.

Cuándo y por dónde ver Boca vs. Deportivo Riestra en vivo online

Es ilegal ver el partido por Fútbol Libre o Xuper TV, por lo que ver el encuentro será transmitido en vivo por:

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Cómo llega Boca al partido con Deportivo Riestra

El Xeneize se prepara para este encuentro con dudas en la zona de ataque. Es que Boca tiene lesionados a sus tres centrodelanteros del plantel. En el caso de Edinson Cavani, presenta una lumbalgia. En cuanto a Milton Giménez, su problema es una pubalgia, mientras que Miguel Merentiel salió lesionado en el último amistoso frente Olimpia de Paraguay en San Nicolás. De esta manera, quien pica en punta para ser el nueve de Boca frente al Malevo es Lucas Janson, jugador que ha tenido muy poca actividad futbolística en el último año.

Changuito Zeballos, la llave de ataque de Boca.

Por otra parte, la enfermería del conjunto azul y oro no termina ahí. El chileno Carlos Palacios se encuentra con una sinovitis en su rodilla, mientras que el defensor Rodrigo Battaglia tiene una tendinitis en el tendón de Aquiles. Dicho todo esto, la formación de Boca ante Riestra sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Alan Velasco, el "Changuito" Zeballos y Lucas Janson. Un partido que puede darle un buen puntapié inicial a este equipo, frente a un semestre duro.