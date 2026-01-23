Boca ofertó millones de dólares por Serna: el giro en Fluminense que concretaría el pase

Boca Juniors avanzó fuerte en el mercado de pases por Kevin Serna y una decisión clave de Fluminense podría destrabar la operación que impulsa Riquelme.

Boca Juniors acelera en el mercado de pases y Kevin Serna aparece como el nombre que concentra todas las miradas. Tras el rechazo inicial de Fluminense a una oferta millonaria, una decisión inesperada del club brasileño reconfiguró el escenario y alimentó el optimismo de Juan Román Riquelme, que busca cerrar al extremo colombiano como refuerzo prioritario para el "Xeneize".

Luego de que se cayera definitivamente la llegada de Marino Hinestroza, Boca redefinió su hoja de ruta y puso a Serna en lo más alto de la lista de prioridades. El extremo, de 28 años, reúne las características que la dirigencia considera clave para reforzar el ataque: desequilibrio, velocidad, gol y capacidad para jugar por ambas bandas.

La primera oferta formal del "Xeneize" fue de cinco millones de dólares, cifra que el Fluminense rechazó de plano. En el club carioca consideran al futbolista una pieza importante del plantel y, hasta hace pocos días, su salida parecía poco probable. Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse con el correr de las horas.

El movimiento de Fluminense que cambió el panorama

El punto de inflexión llegó con la incorporación de Jefferson Savarino. El "Flu" oficializó la llegada del venezolano, proveniente de Botafogo, un atacante de jerarquía y recorrido internacional que puede ocupar un rol similar al de Serna en cualquiera de los extremos del ataque.

La llegada de Savarino no solo fortalece al "Tricolor", sino que también abre la puerta a una eventual salida del colombiano. En Boca interpretan este movimiento como una señal clara de que el club brasileño se prepara para negociar, siempre y cuando aparezca una propuesta superadora. Este giro fue leído con optimismo en Brandsen 805, donde consideran que la competencia interna en el ataque podría facilitar una transferencia en este mercado de pases.

El rol clave de Riquelme y el acuerdo con el jugador

Riquelme fue determinante para sostener las gestiones incluso después del rechazo inicial. Desde el entorno del club aseguran que el presidente de Boca mantuvo contactos constantes y que el acuerdo contractual con Serna ya estaría cerrado, un paso fundamental para avanzar en la operación.

Además, el representante del futbolista viajó a Brasil con el objetivo de destrabar la negociación y acercar posiciones entre los clubes. Si bien esto no garantiza una resolución inmediata, sí representa un avance concreto que refuerza la expectativa de Boca de poder cerrar el pase. La estrategia del conjunto argentino apunta ahora a mejorar la oferta inicial o a encontrar una ingeniería financiera que satisfaga las pretensiones de Fluminense sin romper el equilibrio económico del club.

El presente futbolístico de Serna y la postura del DT

El gran nivel del exjugador de Alianza Lima también juega un papel clave en la negociación. El colombiano viene de convertir un doblete en la victoria ante Nova Iguaçu y se consolidó como una de las figuras del equipo en el Campeonato Carioca.

Desde el cuerpo técnico de Fluminense valoran su rendimiento. Mientras Luis Zubeldía se recupera de una intervención médica, su ayudante Maximiliano Cuberas valoró la calidad del extremo: destacó su continuidad, su nivel sostenido y su importancia para mantener la competitividad del plantel.

Estas declaraciones refuerzan la idea de que el club brasileño no facilitará su salida, aunque la superpoblación de atacantes y el deseo del futbolista por jugar en Boca podrían terminar inclinando la balanza.