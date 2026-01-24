El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Recompensa y nueva imagen: las novedades del caso Loan antes del juicio
El Gobierno elevó la recompensa para quien aporte datos por Loan Peña
El Ministerio de Seguridad incrementó de $5 millones a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil sobre el niño desaparecido en junio de 2024.
Loan fue visto por última vez en el paraje Algarrobar de la localidad de 9 de Julio en Corrientes.
El Ministerio de Seguridad dispuso un incremento en la recompensa para quienes aporten información útil que permita encontrar a Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes. A través de la Resolución 51/2026, publicada en el Boletín Oficial, la suma pasó de $5 millones a $20 millones ante la falta de avances significativos en la causa.
Caso Loan: cómo se vería el pequeño hoy, en medio de la búsqueda desesperada
A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.
Detuvieron a la abogada de More Rial por robos: el nexo con el caso Loan
Se trata de Ayelén Agustina Soplan, una joven abogada de 26 años. Además, también detuvieron a Eric Cañete, novio de Morena Rial.
Un nueva polémica delictiva salpica a Morena Rial. En esta ocasión, la Policía Bonaerense desbarató en Coste del Este a una banda que se dedicaba a realizar "escruches", es decir, robos en viviendas cuando sus habitantes no están presentes, y una amiga de la influencer fue detenida como parte de este grupo.
Caso Loan: las cinco hipótesis de lo que pasó con el niño desaparecido
