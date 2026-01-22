Como con Loan: actualizaron la imagen de Lian, el nene desaparecido en Córdoba

Sin pistas claras sobre su paradero y después de más de 11 meses de búsqueda, la Justicia de Córdoba actualizó la imagen de Lian Gael Flores Soraide, el nene que desapareció en las afueras de la localidad cordobesa de Ballesteros Sud el 22 de febrero de 2025 cuando su familia dormía la siesta. Para la actualización, los peritos de la Policía Judicial usaron herramientas de Inteligencia Artificial que les permitió reconstruir el rostro de cómo se vería el pequeño hoy. Con herramientas digitales forenses, los especialistas utilizaron una adecuación del rostro del pequeño basado en predecir cómo habría evolucionado el rostro teniendo en cuenta el crecimiento normal, las variables hereditarias y los rasgos familiares.

Según detallaron los investigadores, en el caso de los niños la progresión de edad forense resulta clave para mantener vigente la búsqueda y facilitar el reconocimiento por parte de la sociedad. Con la información actualizada, la imagen se incorpora a los registros policiales y se solicita que se difunda en los medios de comunicación y se distribuya para pegar en distintos móviles policiales y puestos de control.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde ese día caluroso del verano pasado, nada más se supo del pequeño que estaba jugando en el predio donde vive su familia junto a otras de la comunidad boliviana en Argentina, donde la mayoría se dedica a la fabricación de ladrillos. En ese lugar, la Justicia realizó varios allanamientos y rastrillajes sin encontrar ninguna pista acerca de qué pasó con el pequeño Lian. Además, los investigadores avanzaron en la hipótesis de que haya sido sacado del predio y siguieron primero la pista de varios vehículos que fueron peritados y después la posibilidad de que haya sido llevado por una mujer que hacía las veces de curandera y esos días había llegado desde el norte del país y estuvo con la familia del menor y los vecinos del barrio.

Ante las hipótesis que se analizaron en el expediente, la causa se dividió en una investigada por la Justicia ordinaria de Córdoba y otra que lleva adelante la Justicia Federal. Con esas causas se pidió activar una recompensa que actualmente es de 30 millones de pesos que ofrecen el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional para quien brinde datos concretos que permitan determinar el paradero de Lian.

Mientras tanto, Elías y Plácida, los padres del menor, mantienen actualmente la representación del abogado Carlos Nayi y se reunieron con el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, donde se pidió la actualización de la imagen en todas las búsquedas al tiempo que desde la Justicia le informaron a los padres de Lian lo que se hizo en la investigación y los pasos a seguir, aunque muchos detalles se resguardaron porque la causa permanece bajo secreto de sumario. Sin embargo, fuentes de la investigación aseguraron a El Destape que las hipótesis analizadas incluyen desde la posibilidad de un delito fatal hasta aquellos vinculados a la trata de personas. De hecho, en los últimos meses se conoció que en algunos teléfonos secuestrados en la zona de halló material de abuso sexual infantil y los padres de Lian pidieron la detención de dos jóvenes pero esa solicitud no fue avalada por los jueces.

Ahora, con la difusión de la imagen actualizada de Lian Gael Flores Soraide, los especialistas confían que puedan surgir datos para avanzar en la investigación que hasta ahora no tiene pistas fuertes ni mucho menos sospechosos o imputados. Mientras tanto, los papás del pequeño confían que está vivo y reclaman que no se detenga la búsqueda para saber qué pasó con Lian.