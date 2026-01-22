El próximo 22 de febrero se cumplirá un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraire en las inmediaciones de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. Desde aquel momento, a la hora de la siesta, se desconoce el paradero del pequeño de 3 años. Por ello, la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal Provincial publicó una imagen actualizada en las últimas horas para intentar dar con su paradero.

Como es común, la imagen de Lian fue reconstruida de forma digital a partir de otras fotos y una progresión de edad realizada por la Inteligencia Artificial (IA). El MPF de Córdoba compartió una fotografía donde se lo observa con rasgos más alargados, el pelo más crecido y las facciones más finas.

Además, a mediados de diciembre pasado, se decidió aumentar la recompensa para quienes colaboren con información concreta sobre su paradero: actualmente, el valor ascendió a los 30 millones de pesos. Así fue resuelto por los padres del menor, su abogado Carlos Nayi y el fiscal general Juan Manuel Delgado en Tribunales.

Cómo fue la desaparición de Lian Flores

Lian fue visto por última vez en el patio de su casa: fue su mamá quien lo dejó jugando cerca de las 3 de la tarde del 22 de febrero, antes de recostarse a dormir la siesta. Cuando se despertó una hora después, el nene ya no estaba. Comenzaron a buscarlo por la zona y dieron aviso a todos los vecinos.

Cada vez más desesperados, extendieron la búsqueda hacia los campos aledaños, los caminos rurales y un cortadero de ladrillos que se encontraba cerca del domicilio: un sitio con hornos, cuevas y muchos rincones difíciles de revisar. Pese a los esfuerzos, no hubo resultados ni avances concretos.

Cualquier dato puede ser reportado al teléfono de emergencias 911 de la Policía de Córdoba, así como al número 03537-450000 interno 52801, correspondiente a la Unidad Judicial Bell Ville.

Por la noche, también intervino la Policía. El operativo montado involucró patrullas rurales, bomberos, rescatistas, Gendarmería y agentes de otras fuerzas. Se usaron helicópteros y drones con cámaras térmicas, y más de 300 personas se sumaron a los rastrillajes. Tampoco se hallaron respuestas ni pistas.

Tras ello, el caso pasó al fuero federal y se conformó un equipo especial de fiscales para investigar una posible red de trata u otros delitos.