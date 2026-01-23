El Gobierno elevó la recompensa para quien aporte datos por Loan Peña

Loan fue visto por última vez en el paraje Algarrobar de la localidad de 9 de Julio en Corrientes.

El Ministerio de Seguridad dispuso un incremento en la recompensa para quienes aporten información útil que permita encontrar a Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes. A través de la Resolución 51/2026, publicada en el Boletín Oficial, la suma pasó de $5 millones a $20 millones ante la falta de avances significativos en la causa.

Según establece la norma, se trata de una recompensa “destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero del menor”, quien fue visto por última vez en el paraje Algarrobar, de la localidad de 9 de Julio, departamento de San Roque.

La medida fue adoptada a pedido del Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, que investiga la causa y solicitó actualizar el monto “debido al tiempo transcurrido y a que hasta el momento no se ha recibido información útil en el marco de dicha recompensa”, según consta en los considerandos de la resolución.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, luego de un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna. Más tarde, el niño se dirigió al monte junto a otros menores y tres adultos, y al momento de regresar el grupo advirtió que ya no estaba.

La resolución detalla que el menor es de tez trigueña, delgado, con ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, pantalón largo negro y zapatillas verdes, y presenta una cicatriz en el remolino de la cabeza.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. El pago de la recompensa será efectuado por el Ministerio de Seguridad, “previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, a fin de preservar la identidad del aportante”.

Pericias, audiencias y definiciones en la causa Loan Peña

La Justicia de Corrientes empezó a analizar las últimas pericias y declaraciones testimoniales en torno a la causa que investiga la desaparición de Loan Peña. Esas pericias tuvieron que ver con la elaboración de los informes de los rastrillajes de cuatro lagunas en los alrededores de la casa de campo de dos de los imputados, el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, y de la declaración de la nuera de la ex funcionaria, María Regina Escobar.

Con estos informes, desde el 27 de febrero se espera que se lleven adelante las audiencias preliminares que estableció la Justicia para acordar cómo será el juicio y plantear cuáles serán las pruebas sobre las cuales versará el debate y quienes declararán como testigos. Además, se escucharán los pedidos de las defensas que podrían incluir beneficios o cambios de lugar de detención de los imputados.

La Justicia deberá establecer también los plazos de duración del juicio y evaluar dónde se llevará a cabo, dado que el interés público del caso seguramente motivará una gran concurrencia de medios de comunicación. En tanto, deberán establecerse además quienes integrarán el Tribunal Oral.

Mientras la investigación avanza, crece la expectativa por la posibilidad de que alguno de los siete principales imputados decida quebrar el pacto de silencio y, a cambio de eventuales beneficios procesales, aporte precisiones sobre lo ocurrido esa tarde.