Bayer Leverkusen vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Bayer Leverkusen recibirá a PSG, en el marco de la fecha 3 de la Champions, el próximo martes 21 de octubre a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio BayArena.
Así llegan Bayer Leverkusen y PSG
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions
Bayer Leverkusen sacó un empate por 1 en su visita a PSV.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions
PSG viene de derrotar a Barcelona con un marcador 2 a 1.
Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2013 - 2014, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 2-1.
Horario Bayer Leverkusen y PSG, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas