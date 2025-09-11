Barcelona vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

Valencia y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo domingo 14 de septiembre desde las 16:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Liga.
Así llegan Barcelona y Valencia
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona igualó 1-1 frente a Rayo Vallecano.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia viene de un triunfo 3 a 0 frente a Getafe. En los 2 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 2 en su arco.
Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona se llevó la victoria por 7 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Athletic Bilbao
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|3
|Villarreal
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|Barcelona
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|9
|Valencia
|4
|3
|1
|1
|1
|2
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 5: vs Getafe: 21 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Real Oviedo: 25 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Real Sociedad: 28 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Sevilla: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 5: vs Athletic Bilbao: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Espanyol: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Real Oviedo: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Valencia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas