El pinchazo del Barça deja líder al Madrid en LaLiga

Fútbol - LaLiga - Rayo Vallecano contra FC Barcelona

El Barcelona dejó escapar sus primeros puntos en LaLiga esta temporada, ya que el Rayo Vallecano remontó para lograr un empate a 1-1 en casa ante el campeón en un encuentro tenso el domingo en el que un sistema VAR defectuoso causó polémica.

El resultado deja líder de la competición al Real Madrid, con 9 nueve puntos, empatado con el Athletic de Bilbao.

Fran Pérez, suplente del Rayo, marcó el empate en el minuto 67 al colarse libre de marca en el segundo palo tras un saque de esquina, después de que Lamine Yamal, de penalti, adelantara al Barça en el minuto 40 .

El mal funcionamiento del VAR hizo que el partido se viera empañado por la polémica, después de que la entrada de Pep Chavarría sobre Yamal, que provocó la pena máxima, no pudiera ser revisada porque el sistema no funcionaba en ese momento.

Chavarría tocó el muslo de Yamal, pero la revisión podría haber anulado la pena máxima.

Ambos equipos habían sido informados del fallo del sistema minutos antes, pero las enérgicas protestas del Rayo por la decisión del árbitro Mateo Busquets hicieron que el resto del encuentro en el Estadio de Vallecas se disputase en un ambiente tempestuoso.

Los aficionados locales, indignados, expresaron su furia por cada decisión en contra de su equipo.

"Es lo que hay. No hay excusas", declaró a la prensa el entrenador del Barça, Hansi Flick. "El VAR debería funcionar. No sé qué ha pasado. No hubo VAR para ninguno de los dos. No es mi trabajo."

El portero del Barça, Joan García, realizó varias paradas excepcionales para impedir que el Rayo ganara al final de una semana en la que el club del sureste de Madrid se asegurara un puesto en la fase de grupos de la Conference League en su regreso a Europa después de 24 años.

García realizó una parada a bocajarro en el minuto 12 ante Andrei Ratiu y, en la segunda parte, rechazó espectacularmente los disparos de Isi Palazón y una escapada de Jorge de Frutos.

El suplente Sergio Camello pudo haber ganado el partido para el Rayo en el último minuto pero, con la portería a su merced, erró su disparo, permitiendo a un agradecido García recoger fácilmente la pelota.

Para el Barça, Daniel Olmo falló una ocasión clara de gol poco después de que el joven Yamal adelantara a los visitantes. El balón se marchó por encima del travesaño desde muy cerca, provocando la airada reacción de Flick.

"Nos ha faltado intensidad y hemos cometido demasiados errores. Podemos jugar mejor. Podríamos haber marcado más goles", dijo Flick.

"Pero el Rayo ha jugado muy bien. Hoy no estoy contento con mi equipo. Perdimos la posesión demasiado a menudo y tenemos que hacerlo mejor."

El Barça había ganado sus dos primeros partidos de la temporada, pero los puntos perdidos significan que el Real Madrid y el Athletic de Bilbao son los dos únicos clubes con un pleno de victorias después de tres jornadas. El Rayo ha sumado cuatro puntos en sus primeros partidos de la campaña.

(Redactado por Mark Gleeson en Johannesburgo; información adicional de Pearl Josephine Nazare; edición de Ken Ferris y Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)