Sergio "Checo" Pérez anota triplete en exhibición de fútbol mientras prepara su regreso a la F1 con Cadillac

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct - Sergio "Checo" Pérez puede que no corra en el Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana, pero el piloto anotó tres goles en un partido de exhibición de fútbol mientras prepara su regreso a la Fórmula Uno en el debut de la escudería Cadillac en la temporada del 2026.

El piloto mexicano disputó el jueves un partido en una iniciativa que reunió a jóvenes en situación de calle o en rehabilitación por adicciones para jugar con futbolistas y deportistas mexicanos.

Pérez no jugó desde el inicio, pero entró más tarde para sorpresa de la afición, anotando un triplete y dando al equipo azul una ventaja de 5-3 al descanso. El equipo azul ganó 7-6 al equipo blanco.

"No podía perdérmelo este año, llevamos 10 años haciendo este evento, uno increíble donde nos reunimos antes de la carrera. No correré este fin de semana, pero siempre es un placer ver a tantos amigos y aficionados", dijo Pérez a periodistas.

Antes de calzarse las botas de fútbol para saltar a la cancha, el piloto mexicano reveló que ya se encuentra inmerso en los preparativos para su regreso a la Fórmula Uno con el fabricante estadounidense Cadillac.

En agosto, la escudería Cadillac anunció el regreso de Pérez a la Fórmula Uno para la próxima temporada, en la que tendrá como compañero al finlandés Valtteri Bottas.

"Ya estamos inmersos en el trabajo con el simulador. Físicamente, tendré pruebas en noviembre que me serán muy útiles porque trabajaré con los ingenieros y mecánicos para preparar al equipo, ya que iremos a toda máquina en enero", dijo.

El partido de fútbol se ha convertido en una preciada tradición durante la década en que México ha sido sede de las carreras de Fórmula Uno, reuniendo a pilotos, aficionados y amigos en un ambiente más relajado antes de que comience la acción de alto octanaje en la pista.

Con información de Reuters