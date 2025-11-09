Norris gana en Brasil para alejarse a 24 puntos como líder en campeonato Fórmula 1

Gran Premio de Sao Paulo

9 nov (Reuters) -El piloto de McLaren Lando Norris ganó el Gran Premio de Sao Paulo para ampliar su ventaja en la Fórmula Uno a 24 puntos el domingo, después de que su compañero de equipo y rival por el título Oscar Piastri recibiera una penalización por causar una colisión y terminara quinto.

Kimi Antonelli, de Mercedes, logró el segundo puesto la mejor ubicación de su carrera-, con Max Verstappen, de Red Bull, tercero tras salir desde el pitlane, otra sorprendente actuación del cuatro veces campeón del mundo, que ganó desde la 17ª posición de la parrilla el año pasado.

El australiano Piastri, que salió cuarto en Interlagos con Norris, ganador de la carrera al sprint, en la pole, tuvo que cumplir una penalización de 10 segundos por un choque temprano con Antonelli que dejó fuera de carrera a Charles Leclerc, de Ferrari.

George Russell fue cuarto para Mercedes, que consolidó el segundo puesto de la general en un campeonato de constructores ya ganado por McLaren.

(Escrito por Alan Baldwin en Londres, Editado en Español por Manuel Farías)