Lawson dice que casi atropella a comisarios que cruzaron la pista en GP de México

CIUDAD DE MÉXICO, 26 oct - El piloto de Fórmula Uno Liam Lawson dijo que evitó por poco un accidente fatal cuando dos comisarios cruzaron la pista frente a él durante el Gran Premio de la Ciudad de México del domingo.

El neozelandés, que corre para Racing Bulls, propiedad de Red Bull, sonó incrédulo por la radio del equipo ante el incidente de la tercera vuelta.

"¿En serio? ¿Acabas de ver eso? Podría haberlos... matado, amigo", le dijo a su ingeniero de carrera entre insultos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las imágenes de video mostraron a los comisarios cruzando la pista después de que Lawson se reincorporó a la carrera luego de una parada temprana en boxes para reemplazar un alerón delantero.

"Sinceramente, no podía creer lo que veía. Entré en boxes, salí con un juego nuevo de neumáticos duros, y al llegar a la primera curva, solo había dos tipos cruzando la pista corriendo, casi golpeo a uno de ellos, honestamente, fue muy peligroso", dijo el piloto a los periodistas.

"Obviamente, hubo un malentendido, pero nunca antes me había pasado eso, y realmente no lo había visto antes, es bastante inaceptable. No entendemos cómo, en una pista en marcha, se permite que los comisarios crucen la pista corriendo de esa manera, no tengo ni idea de por qué, seguro que nos darán alguna explicación, pero no puede volver a ocurrir", agregó.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector del deporte, dijo en un comunicado que estaba investigando.

Racing Bulls no mencionó el incidente en su revisión posterior a la carrera.

"Después de un incidente en la primera curva, el control de carrera fue informado de que había escombros en la pista en el vértice de esa curva. En la tercera vuelta, se alertó a los comisarios y se les puso en espera para ingresar a la pista y recuperar los escombros una vez que todos los autos hubieran pasado", explicó la FIA.

"En cuanto se hizo evidente que Lawson había entrado en boxes, se anularon las instrucciones de enviar comisarios y se mostró una doble bandera amarilla en esa zona. Seguimos investigando lo ocurrido después", agregó.

La FIA también expresó su respeto y aprecio por las autoridades locales del automovilismo, los organizadores y los comisarios voluntarios por su papel.

"Su profesionalismo y dedicación son invaluables en cada evento que organizamos", señaló.

Con información de Reuters