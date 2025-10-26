Hamilton más cerca que nunca de su primer podio con Ferrari

CIUDAD DE MÉXICO, 25 oct - Lewis Hamilton dijo que estaba perfectamente ubicado para asegurar un primer podio con Ferrari, después de clasificar tercero en México el sábado, y planeó un comienzo agresivo sin nada que perder.

El siete veces campeón del mundo, que se unió al equipo italiano en enero procedente de Mercedes, disfrutó de su mejor clasificación en 20 carreras esta temporada con su compañero de equipo Charles Leclerc justo por delante en el segundo lugar.

"Esta es la primera vez que ambos estamos entre los tres primeros en la clasificación este año y el equipo realmente lo merece. El tercer puesto en la parrilla es prácticamente el lugar ideal en esta pista, así que espero aprovecharlo al máximo al principio, creo que nuestro ritmo de carrera no es tan malo", dijo Hamilton, disfrutando de estar nuevamente en una conferencia de prensa posterior a la clasificación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El piloto de 40 años ha ganado dos veces en México, y también consiguió sus campeonatos mundiales de 2017 y 2018 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Por fin estoy aprendiendo a conducir este coche que Charles ha tenido la suerte de hacerlo durante los últimos siete años. Por fin siento que lo estoy consiguiendo", dijo.

Hamilton dijo que saldría "competitivo" al principio, con Lando Norris de McLaren en la pole.

"No tengo nada que perder, pero él (Norris) sí. Seremos bastante agresivos, estoy bastante seguro. Ojalá estemos lo suficientemente cerca como para dar una buena pelea", dijo el piloto de Ferrari.

Norris podría recuperar el liderato del campeonato de manos de su compañero de equipo Oscar Piastri si los resultados le favorecen, mientras que Ferrari no tiene nada por lo que luchar más que el segundo puesto en la clasificación de constructores.

El lunes será el aniversario de la última victoria de Ferrari en Fórmula Uno y Leclerc, que estaba en la pole provisional hasta que Norris dio una vuelta espectacular al final, dijo que significaría mucho ganar.

"Haremos todo lo posible para conseguir el primer puesto en la primera curva y luego veremos qué es posible. Creo que (Norris) estará muy fuerte mañana seguro, pero la salida es definitivamente una oportunidad para que intentemos hacer algo especial, aunque estemos empezando segundos en el lado sucio (de la pista)", dijo el monegasco.

Con información de Reuters