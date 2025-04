Arabia Saudita podría convertirse en propietario de un equipo de F1

FOTO DE ARCHIVO. El piloto de Ferrari Charles Leclerc durante la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita, en el Circuito de la Corniche de Yeda, en Yeda, Arabia Saudita

Ser propietario de un equipo de Fórmula Uno podría ser el siguiente paso para Arabia Saudita después de patrocinar el deporte y albergar un gran premio, según el presidente de la federación de automovilismo y motociclismo del reino.

El príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal dijo a periodistas en una videollamada previa a la carrera del fin de semana en Yeda que el interés está ahí.

"Podría ocurrir, podría ocurrir pronto si se ve el crecimiento (del deporte)", destacó. "Vemos que la F1 está llegando a nuevos mercados, las ventas están aumentando globalmente".

"No es fácil decir qué equipo comprar y cómo lo vas a gestionar. Pero tenemos mucho interés (...) somos anfitriones de la F1, patrocinamos equipos. Así que no me sorprendería si vemos un anuncio de un equipo saudí", agregó.

Arabia Saudita acogió por primera vez la F1 en 2021, mientras que el gigante energético Aramco es socio global del deporte y patrocinador principal del equipo Aston Martin.

El Fondo Provado de Inversión saudí (FPI) invirtió en McLaren en 2021 y ya tiene una participación del 20,5% en el fabricante de automóviles de lujo Aston Martin, que es independiente del equipo controlado por el multimillonario canadiense Lawrence Stroll.

Aston Martin, el fabricante de automóviles, dijo el mes pasado que recaudaría más de 125 millones de libras (163,5 millones de dólares) de Stroll, que también es su presidente, y de la venta de su participación en el equipo de F1.

Stroll ha encargado al banco de inversiones Raine Group que le ayude a encontrar un comprador para esa participación.

También persisten las especulaciones sobre el futuro del equipo Alpine, propiedad de Renault, a pesar de la insistencia del fabricante de automóviles francés en que la venta no está en carpeta.

Según Nielsen Sports, la F1 goza de un gran apoyo en Oriente Medio. La región acoge cuatro de las 24 carreras de la temporada.

Con información de Reuters