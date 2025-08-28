La CAF modificó los resultados de la décima fecha.

El domingo pasado, se disputó la décima fecha del Turismo Carretera en el Circuito 12 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en la que Agustín Canapino se quedó con su segunda victoria de la temporada. Sin embargo, lo más interesante de la jornada fue la clasificación a la Copa de Oro y la definición de la fase regular, a la que Julián Santero llegaba como uno de los principales candidatos al liderar el campeonato con 239,5 puntos.

Sin embargo, el piloto mendocino no tuvo un buen fin de semana en Buenos Aires y debió salir de los últimos puestos de la grilla, desde donde mostró una buena recuperación que no le alcanzaba para mantener el liderato en la tabla. Para colmo, Santero sufrió un incidente con Sergio Alaux en la fase final de la carrera, en la que el oriundo de Pigüé realizó una maniobra peligrosa que descarriló al campeón del TC.

Como resultado, el piloto de Fispa Corse estrelló su Ford Mustang Mach I contra los muros de contención y tuvo que abandonar, lo que hizo que los comisarios castiguen a Alaux con su exclusión de la final. De hecho, los resultados finales de la cita en el circuito porteño salieron con el piloto de Giavedoni Sport fuera de los puntos, pero la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC tomó una decisión distinta al revisar lo sucedido.

Mediante un comunicado emitido este martes, la CAF anunció el levantamiento de la sanción a Alaux, que fue reposicionado en el puesto 35º en el que cruzó la línea de meta. Debido a esto, los resultados no solo cambiaron en la final de la décima fecha, sino también en la tabla de posiciones, aunque sin una injerencia importante en lo más alto, por lo que no cambiaron los clasificados a la Copa de Oro.

Con el resultado inicial, Alaux había quedado en el puesto 56º de la tabla con 11,5 puntos, pero la modificación hecha por la CAF le permitió al de Chevrolet ganar tres unidades más, lo que le permitió ascender una posición en la tabla. La consecuencia de esto es que Sebastián Abella bajó a 55º puesto con 14 puntos. Cabe mencionar que todavía quedan tres lugares para los playoffs de la Copa de Oro para la última fecha.

El momento en que Alaux despista a Santero.

Posiciones del TC tras Buenos Aires