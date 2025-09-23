Hermida ganó su primera carrera en la categoría.

Luego de la victoria de Jorge Possiel en Río Cuarto a fines de agosto, el Turismo Pista volvió este fin de semana con la disputa de la octava fecha en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge. Allí, Luciano Gónzalez había marcado el mejor tiempo en la clasificación del sábado, aunque la pole finalmente se la quedó Luciano Viana luego de ganar su serie con el Toyota Etios, con el que parecía encaminarse a su primer triunfo del año.

Sin embargo, fue Federico Hermida quien celebró este domingo en el circuito santafesino, donde debió largar desde la decimotercera posición en la final de la Clase 3. Por su parte, Viana tuvo un problema en el semieje de su coche que lo llevó a sufrir un trompo y debió abandonar la carrera cuando solamente quedaban cinco vueltas para la línea de meta, lo que dejó a Matías Cravero como líder del pelotón.

Para ese entonces, el piloto quilmeño ya se encontraba entre los mejores de la jornada y, con un Toyota Etios claramente superior, y que cuenta con la asistencia en el chasis de Luis Gerstner y los motores de Sebastián Colombo, no tardó en superar a Cravero en el siguiente giro. A partir de entonces, Hermida se encaminó a lo que fue su primera victoria en la Clase 3 del Turismo Pista con un tiempo de 31:10.606.

Detrás del piloto de Tigre Racing, el podio fue completado por Matías Cravero (+0.617s) y Nicolás Pezzucchi (+6.367s). El líder del campeonato, Felipe Martini (+12.672s) terminó octavo con su Renault Clio, mientras que el récord de vuelta se lo quedó Matías Canapino con un registro de 1:30.086 a 124,681 Km/h en la tercera vuelta.

Tabla de posiciones del Turismo Pista tras San Jorge

Con el cierre de la octava fecha en San Jorge, solamente quedan dos carreras para el cierre del campeonato, que terminará el próximo 23 de noviembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Ahora bien, la siguiente cita se dará en el fin de semana del 17 al 19 de octubre en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay, al que la tabla de posiciones llegará de este modo:

El quilmeño quedó quinto en la tabla de posiciones.