El TC ingresa en su sexta fecha del año.

El Turismo Carretera ya se encuentra en la mitad de la fase regular tras la cita en Termas de Río Hondo, donde Mauricio Lambiris se quedó con la victoria y se metió entre los 12 mejores para clasificar a la Copa de Oro. Ahora bien, hay varios pilotos que se encuentra en una situación complicada para estar presentes en la fase final de la competencia, en especial aquellos que incluso tuvieron problemas para terminar las carreras.

Tal es el caso de Ricardo Risatti, quien abandonó en las cuatro finales disputadas hasta el momento y en la última fecha apenas llegó a completar siete vueltas sobre el Dodge Challenger SRT. Por tal motivo, el piloto cordobés ha optado por dar un paso al costado en SAP Team en la previa a la visita del TC al Autódromo Oscar Cabalén en el próximo fin de semana.

Así lo reveló en una reciente entrevista con Carburando, donde “Caíto” anunció su salida del equipo con base en Rosario para sumarse a Coiro Competición, donde pasará a conducir el Toyota Camry TC. “Fue una decisión netamente deportiva, nada que ver con la marca ni nada. Ahora me toca con un Camry y están trabajando a fondo para poder llegar porque es un auto de vieja generación que lo están transformando”, afirmó Risatti.

El cordobés se lamentó por tener que haber tomado esta decisión tras tener todo un año planificado, pero advirtió que la situación se volvió insostenible. “Lo veníamos masticando por una cuestión de que no se dieron los resultados, no pude llegar en ninguna de las cinco carreras y por eso, en conjunto con mis sponsors y mi familia, decidimos dar un paso al costado, justo encima previo a la carrera de Córdoba que es la carrera que no me quería perder”, agregó.

También aprovechó la oportunidad para agradecer a Marcos Jakos por incluirlo en el equipo a estas alturas de la temporada, especialmente porque la escudería ya cuenta con José Hernán Palazzo y Andrés Jakos. “Ni bien salí en las noticias surgieron tres posibilidades concretas para volver y rápidamente llegamos a un acuerdo con Coiro Competición para estar en Córdoba”, sentenció Risatti.

Risatti está en el puesto 50 con 13.5 puntos.

Los cambios del TC en Córdoba

Hace unos días, Martín Pace informó en Carburando que la ACTC planea iniciar la carrera de Córdoba en la recta entre la primera y segunda curva del Autódromo Oscar Cabalén debido al gran número de vehículos. Además, por la extensión del trazado, la carrera tendría cinco vueltas adicionales, lo que hace que sean treinta giros en total.