Se unen al TC: los pilotos del Turismo Carretera 2000 que acompañarán a la categoría principal en San Juan

San Juan tendrá las dos competencias este fin de semana.

Tras dos fechas en conjunto con el Turismo Nacional y una con el Turismo Pista, el Turismo Carretera 2000 estará presente este fin de semana en el Circuito San Juan Villicum para disputar la séptima fecha de la temporada. Ahora bien, tal como sucedió en las tres citas anteriores, el certamen no estará solo, puesto que también el Turismo Carretera visitará el trazado sanjuanino para el denominado “Desafío de las Estrellas”.

Será la segunda vez que la competencia alternativa al TC2000 arribe a Albardón en esta temporada, puesto que ya desarrolló su segunda fecha en este circuito, con las victorias de Facundo Ardusso y Bernardo Llaver. También será la segunda ocasión en la que comparta terreno con el TC, algo que ya sucedió en la visita al Parque Provincia de Neuquén, cuando el clima adverso impidió que se dispute la final por cuestiones de seguridad.

Claro que desde entonces el Turismo Carretera 2000 ha crecido, puesto que se fueron incorporando pilotos a la grilla, que por el momento cuenta con 14 nombres que acompañarán al TC este fin de semana. Entre ellos, los más destacados son Luis José di Palma a bordo de su Citroen C4 de Aimar Motorsports y Agustín Canapino, que conduce el Renault Fluence de Axion Energy, donde también se encuentran Juan Garbelino, Camilo Trappa, Valentín Yankelevich, Juan Lorio y Humberto Krujoski.

Por su parte, Honda tendrá a Matías Chas y Braian Quevedo con el Civic de Coiro Competición y la dupla de RV Racing, Bernardo Llaver y Facundo Ardusso, con el mismo modelo. Franco Riva será el único representante del moño con el Chevrolet Cruzze de CMG Racing, mientras que los debutantes serán Matías Frano con el Citroen C4 de Magnoluz Racing/FDC Motorsport y Joaquín Naranjo, a bordo del Ford Focus del JM Motorsport.

Ahora bien, hace unas semanas se anunció la formación de Catalán Magni Motorsport, que debería debutar con el Ford Focus en el Turismo Carretera 2000, pero todavía no se ha anunciado al piloto que se subirá al coche. Cabe mencionar que la acción del Turismo Carretera 2000 comenzará el viernes con los entrenamientos, mientras que el TC iniciará su novena fecha el sábado.

El cronograma del Turismo Carretera 2000 en San Juan.

Horarios del TC en San Juan

La cita en el Circuito San Juan Villicum será clave en el Turismo Carretera, puesto que será la definición del Torneo de Carreras Especiales, que dará el primer clasificado a la Copa de Oro. De ahí la importancia de seguir minuto a minuto lo que suceda en la novena fecha, que tendrá los siguientes horarios.

Sábado:

10:40 a 11:00: Entrenamiento (Grupo B).

11:03 a 11:13: Prueba de funcionamiento (GRUPO B).

11:18 a 11:38: Entrenamiento (Grupo C).

11:41 a 11:51: Prueba de funcionamiento (GRUPO C).

11:56 a 12:16: Entrenamiento (Grupo A).

12:19 a 12:29: Prueba de funcionamiento (GRUPO A).

13:45 a 14:05: Entrenamiento (Grupo B).

14:10 a 14:30: Entrenamiento (Grupo A).

Domingo