Qué dijo Máxima Zorreguieta de Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1

La reina Máxima habló de Franco Colapinto.

Se corrió el gran premio de Países Bajos y, como no podía ser de otra maneram estuvo presente en la carrera Máxima Zorreguieta, reina consorte de esa nación y argentina de nacimiento. En la carrera de Fórmula 1 estuvo presente el argentino Franco Colapinto, sobre quien fue consultada sobre lo que representa para ella. Un GP que le resultó más cómodo que otros fines de semana al corredor de Alpine, que pudo finalizar 11º y quedó a un solo puesto de los puntos.

Una carrera en la que hubo muchas emociones y polémicas, con un lapidario comentario del asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, sobre el presente de Colapinto en la escudería, sobre quien consideró que "tal vez no era el momento para tener a Franco en la Fórmula 1. Tal vez necesitaba otro año para ser parte". Sin embargo, Colapinto logró la mejor actuación desder que llegó a este equipo, con un noveno puesto en las prácticas libres y reponerse de arrancar en el puesto 16º en la grilla para quedar al borde de los puntos.

Qué dijo Máxima Zorreguieta de Franco Colapinto

Máxima Zorreguieta, Juan Fossarolli y el rey Guillermo.

Máxima Zorreguieta habló unos minutos con el periodista de Disney+ Juan Fossaroli, a quien le dijo en primer lugar que venían a apoyar al actual campeón del mundo y local "Max Verstappen, pero también a todos los corredores. En el fondo es un deporte fantástico, donde no solo son los pilotos, también son las escuderías, con la tecnología que tienen", lo que consideró "muy interesante y divertido para todos".

Al preguntarle particularmente sobre Colapinto y si "en su corazoncito" hincharía también por él, la reina de Países Bajos mostró algo de indiferencia: "Sí, bueno, pero todavía no lo conocí". Tras esta respuesta, Máxima dijo quye debía irse para cantar el himno de su actual país, dando por finalizado el diálogo. Lo cierto es que finalmente el corredor local Verstappen finalizó segundo la carrera.

Flavio Briatore tras la carrera habló de Franco Colapinto

Flavio Briatore y Franco Colapinto.

El asesor ejecutivo de Alpine elogió al argentino tras su desempeño el domingo y afirmó que "Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha". Por su parte, en cuanto al piloto francés y compañero de equipo Pìerre Gasly, indicó que “con las herramientas a su disposición, Pierre se enfrentó a un verdadero reto para resistir a los coches con neumáticos nuevos”.

"Ambos pilotos presionaron al máximo, lo dieron todo y demostraron su espíritu de equipo cuando les pedimos que intercambiaran posiciones en la primera curva para alcanzar a sus rivales. Seguiremos intentando en cada carrera maximizar nuestro resultado final con el paquete que tenemos", destacó Briatore, después de que Gasly no lograra sostenerse en la zona de puntos y finalizara 16º.