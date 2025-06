Lando Norris asumió la culpa por el error que pudo haberle costado caro a McLaren en Canadá: "Pagué"

Norris volvió a mostrar su debilidad en Canadá.

Desde el inicio de las prácticas libres en el Circuito Gilles Villeneuve se veía que este podía no ser el fin de semana de McLaren, que por primera vez en la temporada no pudo incluir a ninguno de sus coches en el podio. Parte de esto se debe a la férrea defensa que hizo Andrea Kimi Antonelli del tercer lugar hacia el final de la carrera, pero lo principal fue el accidente que produjo Lando Norris a tan solo tres vueltas de la línea de meta.

El piloto británico había partido del séptimo lugar y llegó a ser líder en algunos momentos, pero había retrocedido al quinto puesto tras su último ingreso a boxes, mientras que adelante tenía a Oscar Piastri. Ambos MCL39 buscaban superar al Mercedes para estar en podio y, en lo posible, alcanzar a Max Verstappen, que marchaba segundo, pero Norris fue más allá de eso e intentó recortarle la distancia a su compañero, que le llevaba diez puntos en el campeonato de Fórmula 1.

Ante esta situación y la imposibilidad de llegar a la victoria, el inglés prefirió adelantar al australiano, pero eligió mal el momento y el lugar, puesto que intentó rebasarlo en la recta principal por el lado izquierdo sin tener lugar suficiente para colocar el coche. Fue así como el MCL39 de Norris impactó con la rueda trasera izquierda del otro McLaren y se fue contra los muros, lo que prácticamente dilapidó su carrera.

Incluso Piastri se vio perjudicado por esta acción, ya que, aunque su monoplaza no sufrió daños importantes, el Safety Car le impidió continuar con su cacería de Antonelli, por lo que finalizó cuarto. En este contexto, Lando no dudó en salir a pedir disculpas y aceptar la culpa por lo sucedido, ya que la cosa pudo haber terminado mucho peor para McLaren. “He arriesgado un doble abandono para el equipo que nunca debería ser”, afirmó en la conferencia de prensa.

“Pensaba que había algo de hueco, suficiente para ir a por ello, pero era muy arriesgado, no tenía que haber arriesgado con mi compañero, pero suerte solo yo pagué el precio”, agregó el británico, que considera que perjudicar a Piastri ha sido lo peor que pudo hacer. De hecho, la FIA investigó la maniobra una vez finalizada la carrera y le aplicó una penalización de cinco segundos al inglés, la cual no tiene sentido alguno, ya que no será acumulativa de cara al Gran Premio de Austria.

Las consecuencias en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Norris cedió 12 puntos a Piastri en el campeonato.

Debido al incidente, Lando Norris se quedó en cero este fin de semana en el GP de Canadá y cedió terreno en la tabla, en la que ahora se encuentra segundo a 22 puntos de Oscar Piastri. Por si fuera poco, Max Verstappen también se ha acercado y quedó a 21 unidades del británico, que, aunque tiene más de la mitad del campeonato por delante, ha vuelto a mostrar la debilidad mental que lo viene perjudicando desde el año pasado.