La drástica decisión de un argentino para cambiar de equipo y pasarse a Chevrolet

Un piloto argentino que se desempeña en el Turismo Carretera tomó una drástica decisión al pasar a Chevrolet, sabiendo la eterna rivalidad de ambas marcas.

Un importante piloto argentino que se desempeña en el Turismo Carretera tomó una drástica decisión con respecto a su carrera en pasar de Ford a Chevrolet. La rivalidad entre estas dos escuderías es eterna y, por supuesto, desató controversia dentro del deporte de los fierros. Cabe destacar, que el deportista volverá a su antiguo equipo, lo confirmó por medio de sus redes y agradeció los mensajes de la gente a pesar del rotundo cambio en su carrera.

Se trata de Leonel Pernía, quien regresará a Chevrolet luego de correr en la séptima fecha del campeonato que se disputará en Rafaela, provincia de Santa Fe. Una vez concluido el mencionado circuito, el "Tanito" se calzará la ropa de la reconocida marca de automóviles para iniciar su cuarta etapa allí a partir del próximo 2 de julio en Posadas, Misiones. Su mensaje a través de Twitter despertó el cariño de varios hinchas que no dudaron en apoyarlo.

"No se nos dio, a veces pasa. Se pone todo y no sale. Gracias @MartinezCompeOK. Sólo palabras de agradecimiento. Como así también a las hinchadas que sólo me brindan respeto", escribió Pernía en la red social del pajarito, donde subió una foto junto al expiloto y dueño del equipo, Omar José "Gurí" Martínez, quien se retiró de la actividad en 2019. El motivo por el que abandonó la escudería a principios del 2023 fue porque no había autos de la marca disponible, pero finalmente se vio obligado a regresar.

A lo largo de su carrera, el "Trueno de Tandil" pasó por distintos equipos de competición del deporte de los fierros y sus mejores resultados se dieron de 2018 en adelante. En dicho año se consagró con el Honda New Civic en el Turismo Nacional Clase 3 y tanto en 2019 como en 2022 gritó campeón con el team Renault Fluence del Súper TC 2000. Además, en 2020, durante la pandemia, se quedó con el campeonato de Turismo Carretera Virtual.

Jugó con Maradona, salió campeón del Súper TC 2000 y entrena boxeo con Brian Castaño

Un exjugador del fútbol argentino que compartió plantel con Diego Armando Maradona y años después salió campeón de TC 2000 sorprendió a todos entrenando boxeo con Brian Castaño. Antes de afrontar la nueva temporada en una de las competencias de automovilismo, se renovó e implementó una nueva rutina del ex campeón del mundo del deporte de los puños. Si bien no tuvo una extensa carrera como futbolista, sí vivió una etapa histórica en uno de los clubes grandes y representó al país con la Selección.

Se trata de Leonel Pernía, multicampeón del TC, Turismo Nacional y Súper TC 2000, quien se formó como jugador en las inferiores de Independiente y llegó a la Reserva de Boca Juniors cuando en Primera jugaba, entre otros, Juan Román Riquelme. Además, el piloto formó parte de los Florida Thundercats y los Harrisburg Heat de la extinta liga de Estados Unidos y Canadá. En el medio, participó junto al campeón del mundo en México 1986 de un torneo en el que vistió los colores de la "Albiceleste" en 1994. El hijo de Vicente Pernía (ex Boca, Vélez y Estudiantes de La Plata) y hermano de Mariano (ex Independiente y Atlético de Madrid), ahora también entrena con los guantes.