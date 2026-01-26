Gasly fue repudiado en las redes sociales.

El viernes pasado, Alpine hizo la presentación oficial del A526 frente a las costas de Barcelona en un evento que contó con la presencia de Pierre Gasly, quien fue uno de los protagonistas de la jornada. Durante la conferencia de prensa posterior a la revelación del nuevo monoplaza, el francés fue consultado acerca de la polémica que se armó en las redes sociales a inicios de año por un posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

Y es que el piloto galo estuvo de vacaciones por Europa y aprovechó el invierno para hacer una de sus actividades favoritas, esquiar, una disciplina que no trae muy buenos recuerdos a los fanáticos de la Fórmula 1 por el accidente que sufrió Michael Schumacher en 2013. El problema fue que Gasly subió una foto en la nieve con una campera roja de Marlboro justo en el día del cumpleaños del “Káiser”, el 3 de enero.

El hecho de que Malboro haya sido una marca anclada a la época de oro de Ferrari y a los últimos cinco campeonatos del mundo del expiloto alemán hizo estallar las redes, con cientos de comentarios negativos en contra de Gasly. De ahí que el piloto de Alpine haya aprovechado la oportunidad para defenderse de las críticas, aunque lo cierto es que no reconoció que escogió mal la fecha, el lugar y, sobre todo, la ropa que viste en dicha foto.

“Soy un gran fan de Michael. Siempre le he mostrado respeto. Creo que siempre he compartido el hecho de que fue uno de mis ídolos cuando crecía. Era una de sus chaquetas. Me encanta esquiar”, afirmó el francés. A continuación, Pierre se dedicó a hacer una breve descripción de lo que fueron sus dos semanas de descanso con familia y amigos, pero ante la insistencia de la prensa volvió a referirse a las críticas que recibió.

“Creo que lamentablemente es la vida que vivimos. Creo que siempre demuestro que soy alguien muy respetuoso. Tuve un par de ídolos en mi vida. Michael fue y es uno de ellos. Así que ni por un segundo quise decir nada con eso”, resaltó Gasly. De esa manera, el tema quedó zanjado en la conferencia, pero los cuestionamientos de los fanáticos, que se había esfumado un poco en estos días, volvieron luego de la presentación del A526.

La foto de Gasly durante sus vacaciones.

El error de Piastri que le costó fuertes críticas

Durante su segundo año en la Fórmula 1, Oscar Piastri también fue objeto de críticas en las redes sociales por un desafortunado posteo. El 11 de septiembre del 2024, el australiano subió una foto en su Instagram en la que se lo ve sonriendo a cámara frente a la cabina del piloto en un avión, sin percatarse de que la fecha coincidía con el atentado a las Torres Gemelas del 2001. Inmediatamente, el piloto de McLaren borró la publicación al darse cuenta de su error, pero la imagen llegó a hacerse viral y el repudio no tardó en llegarle.