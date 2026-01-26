Impacto por el último parte de salud de Michael Schumacher: "Ya no está postrado"

Impacto por lo que se supo de la salud de Michael Schumacher: "No está postrado".

Un nuevo parte de salud de Michael Schumacher, heptacampeón de la Fórmula 1 y estrella de la escudería Ferrari, provocó un fuerte impacto a nivel mundial. Según informó el Daily Mail, el ex piloto ya no se encuentra postrado en una cama tras el durísimo accidente de esquí que sufrió hace 12 años y que le causó un traumatismo craneoencefálico. Los detalles de su lenta recuperación, sin embargo, se mantienen bajo un hermetismo absoluto y tan sólo sus familiares cercanos y unos pocos amigos de confianza lo conocen.

Sin embargo, fuentes cercanas a Schumacher le revelaron al periódico británico que puede moverse en una silla de ruedas y trasladado en las lujosas propiedades que posee en Gland (Suiza), localidad vecina a Ginebra, y en Mallorca (España). Sus cuidados están a cargo de su esposa Corina y de un equipo de enfermeros y terapeutas que lo vigilan las 24 horas del día.

¿Quiénes hablaron sobre cómo está Schumacher hoy?

Desde el accidente sufrido, la salud de Michael Schumacher fue un tema completamente alejado de la mirada pública; incluso, algunos ex empleados de la familia fueron denunciados y condenados por extorsión al querer vender fotos del ex multicampeón de Fórmula 1 en su estado actual. También circuló, en 2024, el rumor de que estaría presente en la boda de su hija Gina, una información que finalmente resultó falsa.

“Michael no habla, sólo se comunica con los ojos”, aseguró Elisabetta Gregoraci, exesposa de Flavio Briatore. “Si cierro los ojos, lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así que simplemente acostado en una cama”, acotó el italiano, líder del Alpine de Franco Colapinto en la actualidad.

Schumacher sufrió el accidente el 29 de diciembre de 2013: desde entonces, su cuidado está a cargo de su esposa Corina y su familia cercana.

“Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no lo hemos visto caminar... No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor”, declaró el periodista Stefan L’Hermitte, del diario francés L’Equipe, en octubre del 2025. Richard Hopkins, exjefe de operaciones de Red Bull y quien forjó una amistad con "Schumi" en el paddock durante los 90’, aportó también su visión. "No creo que volvamos a ver a Michael", sostuvo recientemente en diálogo con el medio británico Sport Bible.

Por último, el periodista Félix Garner, muy cercano al entorno familiar del exdeportista, calificó su situación como “muy triste”. Y completó: “Necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Ya ni siquiera es capaz de comunicarse verbalmente”.

La esposa de Michael Schumacher rompió el silencio sobre su salud y dijo todo: "Está aquí"

"Extraño a Michael todos los días. Pero no soy sólo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí, diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día", escribió la compañera de vida del histórico ex piloto de Ferrari a través de las redes sociales del propio deportista. A su vez, lo acompañó con una imagen de ellos juntos y abrazados recordando los tiempos que compartieron en el pasado.

Mientras tanto, lo que se sabe es que los que pueden acceder al lugar donde vive la familia Schumacher son muy pocas personas. Es el caso de Jean Todt, expresidente de la FIA y exdirector de la escudería Ferrari en los años en los que el teutón brilló en la F1. También Ross Brawn, ingeniero británico que fue fundamental para que "Schumi" alcance la gloria y Gerhard Berger, amigo personal austríaco que a su vez también corrió en la máxima categoría del automovilismo.

Los números de Michael Schumacher en la F1

Desde su debut en la máxima categoría en adelante, Michael Schumacher ganó dos campeonatos del mundo con Benetton en 1994 y 1995, además de otros cinco con la escudería Ferrari en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Por otro lado, la leyenda alemana acumuló un total de 91 victorias, 68 poles position, 77 vueltas rápidas y 155 podios, superando los números conseguidos por el galo Alain Prost, quien ostentaba récords en la década de los 90. Con estas llamativas estadísticas, "Schumi" no sólo pasó a ser el más ganador hasta ese momento, sino que nadie pudo superar los siete títulos después de su retiro -Lewis Hamilton lo igualó pero todavía no pudo ganar el octavo-.