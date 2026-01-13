Excompañero de Schumacher apuntó contra Alpine: "Hay problemas"

Colapinto necesita resultados para renovar para 2027.

El regreso de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y Alpine ya tuvo su primer contratiempo incluso antes del inicio de la pretemporada, puesto que se vio forzada a postergar las pruebas del A526 que debieron realizarse el fin de semana en Barcelona. Si bien se alude a una cierta falta de datos no provistos por Mercedes en relación con los motores, lo cierto es que ha sentado dudas sobre la eficacia que tendrá el equipo en este 2026.

De ahí que Johnny Herbert, el expiloto de F1 que fue compañero de Michael Schumacher en Benetton, se haya mostrado cauteloso a la hora de hablar acerca de una posible recuperación de la escudería francesa. En el podcast Stay on Track, el británico advirtió que es posible que Franco Colapinto y Pierre Gasly vuelvan a tener un año complejo en la máxima categoría.

“Creo que quien realmente lo va a tener difícil es Alpine. Creo que Alpine está pasando por un verdadero estancamiento en estos momentos”, afirmó el expiloto de F1, que señaló que los motores de Mercedes no serán suficientes para tapar los problemas que tiene el equipo galo. “No lo soluciona todo”, agregó Herbert, que resaltó que tener buenas unidades de potencia no garantiza la obtención de buenos resultados.

De hecho, solo cabe mencionar las situaciones que atravesaron Williams o McLaren hace unos años, puesto que, a pesar de contar con las unidades de potencia de la marca alemana, tardaron más tiempo en recuperar terreno en la competencia. “Puede que sea muy útil, pero creo que hay problemas más fundamentales. Son todos esos pequeños ingredientes los que, creo, van a hacer que sea muy, muy difícil para ellos”, concluyó.

El grave problema de Alpine con Mercedes

Luego de lo sucedido con la postergación del estreno del A526 en el Circuito de Barcelona-Cataluña, surgieron muchas dudas acerca del verdadero motivo por el que Alpine tomó la decisión de cancelar el evento del fin de semana pasado. Aunque inicialmente se habló de que Mercedes no había enviado los datos de los motores, ahora ha salido a la luz una nueva versión que complica aun más al equipo galo.

Alpine viene de quedar último en 2025.

De acuerdo con L’Auto-Journal, la escudería francesa debió posponer el shakedown debido a que surgieron dificultades en la integración de la unidad de potencia de Mercedes con el A526. Si bien el medio sostiene que faltó información por parte de la marca alemana, el problema yace en que se observaron dificultades en el ensamblaje final y la configuración del software del monoplaza, lo que llevó a cancelar las pruebas por precaución.