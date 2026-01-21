Colapinto comienza a calentar motores para la F1 2026.

La Fórmula 1 volverá la próxima semana con el inicio de la pretemporada, que estará dividida en tres partes debido a la magnitud de la modificación del reglamento técnico, lo que hace necesario que los equipos tengan más tiempo para estudiar sus monoplazas. El viernes pasado, Red Bull y Racing Bulls fueron los primeros en presentar sus coches, mientras que Haas y Audi lo hicieron en estos días y Alpine lo hará el viernes, al igual que Ferrari.

En este contexto, se sabe que Pierre Gasly será el encargado de realizar las pruebas de calidad en el shakedown en Silverstone, donde también se harán las filmaciones para las imágenes promocionales del A526. Mientras tanto, Franco Colapinto se centró en sumar horas en el simulador con las especificaciones del nuevo coche, aunque la escudería francesa optó por darle algo de práctica real en pista.

Actualmente, el equipo galo se encuentra instalado en Montmeló con la organización de la presentación del nuevo coche, por lo que se dieron el tiempo para planificarle una sesión de prácticas con monoplazas anteriores al piloto argentino. Este martes, Franco estuvo a bordo de unos de los antiguos autos de Alpine en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que estuvo bajo la lluvia, lo que le vino de perlas al pilarense para entrenar en piso mojado.

El video fue difundido por Club Alpine, que especificó que el motivo detrás de estas prácticas es que el equipo de Enstone quiere que Colapinto comience a recuperar ritmo luego de las vacaciones. “Franco Colapinto estuvo hoy en el circuito de Barcelona para un test TPC (A523 o A524). El objetivo era recuperar el ritmo poco a poco antes de los tests de Barcelona. Estará en Silverstone el jueves”, informaron en el citado medio.

Con esta actualización, se confirma que el argentino también formará parte del shakedown junto a su compañero, aunque se mantiene la idea de que el francés se encargue de la conducción para las filmaciones. De esta manera, Franco tendrá un primer acercamiento con su nuevo monoplaza, aunque la idea no será buscar tiempos, sino comprobar el correcto funcionamiento del auto y comenzar a familiarizarse con él.

La curiosa presentación del A526 que planea Alpine

Así sería el crucero que usaría Alpine para la presentación.

A pesar de que en un principio se había anunciado que el A526 iba a presentarse en el Circuito de Barcelona-Cataluña, Alpine finalmente cambió de planes, puesto que el evento se realizará sobre un crucero de MSC sobre las aguas del Mar Balear, frente a las costas de Barcelona. Cabe recordar que la presentación se realizará el viernes a partir de las 17:30 horas de Argentina, con Franco Colapinto y Pierre Gasly como protagonistas.