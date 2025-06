Escándalo en Aston Martin: la violenta reacción de Lance Stroll en el garaje por su resultado en la clasificación

Stroll está decimosegundo con 14 puntos.

La cita en el Circuito de Barcelona-Cataluña sigue trayendo polémicas dentro de la Fórmula 1, donde la definición del Gran Premio de España se dio con una fuerte sanción a Max Verstappen tras un severo error de interpretación por parte de Red Bull. Ahora bien, incluso antes de la carrera hubo sucesos que llamaron la atención en la máxima categoría, tal como sucedió este sábado con Lance Stroll tras la clasificación.

El piloto canadiense había alcanzado la Q3 por primera vez hace unas semanas en Ímola, pero luego volvió a sus resultados habituales tras ser eliminado en la Q1 en Mónaco y en la Q2 en Barcelona. Tras superar el primer recorte, Stroll obtuvo un tiempo de 1:13.058 en su última salida, 0.535 segundos más lento que Fernando Alonso, su compañero de equipo que terminó décimo y logró pasar a la Q3, lo que desató la ira del norteamericano.

Según información revelada por la BBC, el hijo del dueño de Aston Martin se puso a insultar a integrantes del equipo al enterarse de que había sido eliminado de la clasificación, pero lo peor fue cuando reingresó al garaje. De acuerdo con dicho medio, una vez que salió del monoplaza, Stroll comenzó a romper distintos elementos del garaje de la escudería de Silverstone debido a la bronca que tenía por haber vuelto a ser superado por el español.

Cabe mencionar que el canadiense no ha logrado ganarle al asturiano en ninguna de las últimas 25 clasificaciones, a lo que hay que sumarle que no pudo competir este domingo por una lesión en la muñeca. Con respecto a este punto, la BBC señaló que su dolor no tiene relación con el descargo que tuvo dentro del garaje, sino que se trata de la reaparición de las secuelas del accidente que tuvo mientras andaba en bicicleta a inicios del 2023.

Posible cambio de piloto en Aston Martin

Aunque todavía no se dieron mayores detalles, la lesión de muñeca de Lance Stroll podría requerir un paso por el quirófano que le demandaría unas semanas de recuperación al canadiense, que no es garantía para estar en el Gran Premio de Canadá. Si bien la cita en el Circuito Gilles Villeneuve es a mediados de mes, Aston Martin ya se prepara para un eventual cambio y cuenta con los jóvenes Felipe Drugovich y Stoffel Vandoorne como reservas, pero el problema es que ambos competirán ese fin de semana en las 24 Horas de Le Mans, aunque el brasileño tiene prioridad para la F1.