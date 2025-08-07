La Federación Uruguaya de Karting comunicó el fallecimiento de Matilde Itzcovich. En este punto, la comundiad del automovilismo sudamericana tuvo un duro golpe al conocer que la niña de, tan solo 16 años, murió en las últimas horas.

La noticia generó un profundo impacto en la comunidad deportiva de Uruguay y, según reveló la FUK, desde la Federación expresaron su "más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting”. La organización de esta forma pidió cambiar la fecha 5 del campeonato Nacional de Karting.

De esta manera, la fecha que estaba prevista para el 8, 9 y 10 de agosto en el Polideportivo de Mercedes, finalmente se cambió. Por otro lado, también se transmitió sus condolencias a la familia.

“A sus familiares, amigos y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad en tan difícil circunstancia. Que en paz descanse”, concluyó el comunicado. Diferentes instituciones deportivas del país, como fue el caso de Peñarol, uno de los clubes de fútbol más grandes de Uruguay, se unieron al pésame por Matilde.