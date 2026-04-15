Griezmann se atreve a soñar tras la victoria del Atleti sobre el Barça en su temporada de despedida

Fútbol - UEFA Champions League - Cuartos de Final - Partido de vuelta - Atlético de Madrid vs FC Barcelona - Riad Air Metropolitano, Madrid, España - 14 de abril de 2026. Antoine Griezmann del Atlético de Madrid celebra después del partido

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann se permite soñar con un final de cuento de hadas ‌después de que su ‌equipo resistiera la feroz reacción del Barcelona para alcanzar el martes su primera semifinal de la Liga de Campeones en nueve años.

La derrota en casa por 2-1 fue suficiente para que el equipo de Diego Simeone avanzara con un 3-2 en el global, mientras el público del Metropolitano soltaba el aliento tras ​el pitido final ⁠al ver al Atleti meterse entre los cuatro mejores.

Para Griezmann, ‌de 35 años, fue una noche cargada de ⁠emoción.

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El francés ya ha anunciado que ⁠dejará el club al final de la temporada para incorporarse al equipo de la MLS Orlando City, poniendo fin a una etapa ⁠extraordinaria en Madrid.

Campeón del mundo con Francia en 2018, ​Griezmann llegó por primera vez al Atleti ‌procedente de la Real Sociedad en ‌2014.

Se marchó al Barcelona en 2019 antes de regresar ⁠tres años después, reconstruyendo su vínculo con la afición y convirtiéndose en uno de los rostros más representativos del proyecto de 15 años de Simeone.

Sus cifras reflejan ese impacto: 211 goles ​y 97 ‌asistencias, que lo convierten en el máximo goleador histórico del Atlético.

Sin embargo, los títulos han sido escasos. La Liga Europa de 2018 sigue siendo el único gran trofeo de su etapa con los colchoneros, lo que ⁠convierte esta campaña en una última oportunidad para despedirse con algo especial.

El Atlético de Madrid se medirá en semifinales al Arsenal o al Sporting, con el conjunto londinense al frente por 1-0 antes del partido de vuelta del miércoles. El Atleti está ahora a dos partidos de disputar su primera final de la Liga de ‌Campeones desde las de 2014 y 2016, en las que cayó ante el Real Madrid.

"Estoy muy contento", dijo Griezmann a la prensa.

"Dos errores pueden costarte muy caro en partidos como este. Perdí el balón en el segundo gol, estaba fuera de posición. Al final, ‌gracias a nuestra afición y a nuestra calidad, pudimos marcar y superar la eliminatoria".

En España, la gloria podría llegar tan pronto como el ‌sábado, con la ⁠final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en Sevilla, donde el Atleti aspira a ​su primera Copa desde 2013, que le permitiría poner fin a una espera de cuatro temporadas sin títulos.

Con información de Reuters