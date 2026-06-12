Atleta etíope Tsegay, sancionada cuatro meses por dar positivo en prueba de sustancias prohibidas

La etíope Gudaf Tsegay

​La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de ‌Tokio y ‌dos veces campeona del mundo, Gudaf Tsegay, ha sido sancionada con cuatro meses de suspensión tras dar positivo por una sustancia prohibida ​en diciembre, ⁠informó el viernes la ‌Unidad de Integridad del ⁠Atletismo (AIU).

La corredora etíope ⁠de media y larga distancia Tsegay dio positivo por un ⁠metabolito del letrozol que, ​según la atleta ‌de 29 años, ‌le había sido recetado para ⁠tratar una afección médica.

"El periodo de inelegibilidad de Tsegay se extenderá desde ​el 1 ‌de junio... hasta el 30 de septiembre de 2026", indicó la AIU en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sus ⁠resultados en competición a partir del 5 de diciembre del año pasado también han sido descalificados.

Tsegay, que se llevó el bronce en los 5.000 metros ‌en Tokio, solicitó en febrero una exención por uso terapéutico (TUE por su sigla en inglés).

"Aunque se cumplían las condiciones ... ‌la solicitud presentada para que se concediera excepcionalmente una TUE retroactiva ‌en ⁠este caso fue rechazada", añadió la AIU.

Con información de Reuters