Athletic Bilbao vs Qarabag: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

A partir de las 13:45 (hora Argentina) el próximo miércoles 22 de octubre, Qarabag visita a Athletic Bilbao en el estadio la Catedral, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Athletic Bilbao y Qarabag

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions

Athletic Bilbao recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Borussia Dortmund.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag llega triunfante luego de ver caer a FC Copenhague con un marcador 2-0.

Horario Athletic Bilbao y Qarabag, según país