Athletic Bilbao

Athletic Bilbao vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

13 de septiembre, 2025 | 07.12

Arsenal y Athletic Bilbao se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo martes 16 de septiembre desde las 13:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

Horario Athletic Bilbao y Arsenal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas
