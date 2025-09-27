Atalanta vs Club Brugge: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

El juego entre Atalanta y Club Brugge se disputará el próximo martes 30 de septiembre por la fecha 2 de la Champions, a partir de las 13:45 (hora Argentina) en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Club Brugge

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta busca levantarse de su derrota ante PSG en el Parc des Princes.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Club Brugge derrotó 4-1 a Mónaco.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 2 de los últimos 2 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y Club Brugge lo ganó por 1 a 3.

