Asesinaron al hermano de Miguel Torrén, jugador de Argentinos Juniors

Tras 12 días de agonía, Luis Torrén, hermano del referente de Argentinos Juniors falleció en Rosario y es el tercer familiar suyo que es asesinado.

El pasado 25 de agosto Luis, hermano de Miguel Torrén, recibió tres disparos de arma de fuego en el Barrio Triángulo de Rosario y tras doce días de agonía en el Hospital Hece donde lo intervinieron falleció en las últimas horas del lunes 6 de septiembre. De esta manera y lamentablemente se convirtió en el tercer familiar asesinado de la familia del capitán de Argentinos Juniors en 11 años.

El club publicó un comunicado apoyando al referente del equipo de La Paternal que se enteró poco después del empate de su equipo ante Estudiantes de La Plata: "La A.A. Argentinos Juniors acompaña a Miguel Torrén y su familia en este difícil y duro momento. Estamos con vos. QEPD. #FuerzaCapitán", las palabras que le dedicaron tras conocerse la noticia. Se sumaron a lo publicado por el presidente del "Bicho" Cristian Malaspina: "Hoy solamente mucha fuerza Miguel".

El jugador por su parte publicó en su cuenta de Instagram unas sentidas palabras luego del triste momento: "Te nos fuiste nomás hermano. Peleaste hasta donde pudiste como un guerrero que eras. Ahora te toca descansar y seguro allá arriba te vas a encontrar con mamá, papá y tus otros 2 hermanos y van a volver a estar juntos ahí con Dios. Nosotros acá en la tierra te vamos a extrañar muchísimo con el Gordo y Pedro".

Y continuó: "Descansa y guianos desde arriba, siento un dolor inmenso con tu partida pero voy a seguir jugando a la pelota como vos me decías 'que bien que estás jugando' y me cargabas porque te gustaba verme jugar ahora me tenés que mandar fuerza vos a mí para seguir adelante y no aflojar. Te amo con el corazón y te voy a extrañar hasta el último día de mi vida. Descansa en paz", culminó el desgarrador mensaje dedicado a su hermano.

Otra tragedia en la familia

No es el primer suceso lamentable para los Torrén. En abril de 2010 su hermano Walter a sus 32 años recibió un disparo en el omóplato y falleció a causa de ello y 10 años más tarde en mayo de 2020 su también pariente Gabriel fue asesinado a golpes, aunque aún quedan cosas por esclarecer de aquel hecho.