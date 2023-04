River Plate se mantiene como líder en Argentina con agónico triunfo

River Plate se mantuvo como líder del fútbol argentino tras sacar un agónico triunfo de 1-0 como visitante ante Newell's Old Boys gracias a un gol de Pablo Solari.

Con su décima victoria, River Plate llegó a 30 puntos, seis más que su escolta San Lorenzo.

En el partido correspondiente a la duodécima fecha de la Liga Profesional, disputado en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, Solari anotó el gol del triunfo al minuto 95, luego de una salida en falso del meta local Lucas Hoyos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estoy muy contento por la victoria y por volver a marcar. Me pasaron muchas cosas juntas, no estaba tan bien, y estoy saliendo de un momento complicado porque se me fue mi abuela, alguien muy importante en mi vida", dijo Solari a la televisión.

En otro partido del domingo, Independiente y Racing Club igualaron 1-1 en uno de los clásicos más populares del fútbol argentino.

En el partido jugado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini ante 45.000 aficionados, Independiente abrió el marcador a los 19 minutos por intermedio del uruguayo Martín Cauteruccio.

El empate de Racing llegó a los 38 minutos a través de un penal anotado por el paraguayo Matías Rojas, luego de una infracción de Javier Vallejo sobre Gabriel Hauche.

"El equipo se rompió el alma y la actitud no se negocia. Felicito a la gente por el apoyo, lo necesitamos, es un factor fundamental. Tenemos que salir adelante todos juntos", dijo el director técnico Ricardo Zielinski en rueda de prensa, tras su debut al frente del "Rojo".

Independiente, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, llegó a 11 partidos sin ganar, desde el 28 de enero cuando superó 1-0 a Talleres de Córdoba en la primera fecha de la competencia.

Por su parte, Talleres y San Lorenzo empataron 0-0 en un partido jugado en el estadio Mario Kempes de la provincia de Córdoba, mientras que los encuentros Vélez Sarsfield-Barracas Central y Unión-Tigre finalizaron también igualados sin goles.

Con información de Reuters