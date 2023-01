Picante: el nuevo video del Cuti Romero festejándole un gol en la cara a Mbappé en la final

Cristian "Cuti" Romero festejó en la cara de Kylian Mbappé uno de los goles de la Selección en la final del Mundial de Qatar 2022 del pasado 18 de diciembre y un nuevo video del momento se viralizó en las redes sociales.

Si bien pasaron varias semanas de la final del Mundial de Qatar 2022 en la que Lionel Messi levantó la tercera Copa del Mundo de la historia de la Selección, todavía aparecen videos de distintos instantes del encuentro. Es el caso del festejo del tercer gol de la "Albiceleste" que convirtió Lionel Messi, en el que Cristian Romero lo festejó en la cara de Kylian Mbappé de manera picante. Por supuesto, esto no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni empataba 2 a 2 en el alargue y, tras una buena jugada en la que aparecieron Gonzalo Montiel, la "Pulga", Enzo Fernández y Lautaro Martínez llegó el tanto del astro rosarino para conseguir la ventaja nuevamente en el marcador. Tras esa jugada, el "Cuti" salió disparado a celebrarlo ante el rival y, por supuesto, llamó la atención de muchos. Fiel a su estilo, el zaguero fue a buscar al francés para sacarlo del partido mientras el resto del equipo esperaba la decisión del árbitro por un posible fuera de juego.

Claro que, tan sólo unos minutos después llegó el penal en favor de los europeos que el propio delantero se encargó de cambiar por gol. El hombre del PSG puso el 3 a 3 y el cotejo derivó en los penales -luego de la tremenda atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en el final-. La historia fue más que positiva para la "Scaloneta" que gritó campeón tan sólo unos minutos después y Messi cumplió el sueño junto a sus compañeros.

"Todos, los 26, somos guerreros y estamos preparados. Vamos a dejar la vida como siempre lo hacemos, no importa qué dia nos toque jugar", sentenció Romero en un momento del torneo y lo cumplió con el paso de los cruces. El defensor, pieza fundamental para el DT en su ciclo, fue de lo mejor a lo largo de la Copa del Mundo y se destacó también en el duelo decisivo. No sólo por su potencial, sino también por su muestra de carácter.

La pesadilla que vivió Mbappé con hinchas argentinos en un partido de la NBA

Kylian Mbappé aprovechó su receso en el Paris Saint Germain para viajar a Estados Unidos y se topó inesperadamente con hinchas argentinos que le recordaron lo vivido en el Mundial de Qatar 2022. El delantero francés que terminó en el segundo lugar del certamen con su Selección vivió algo muy parecido a lo que fue la gran final disputada el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Este reencuentro se dio en medio de un partido de la NBA al que asistió el atacante.

Los simpatizantes, que no se perdieron la victoria de los Brooklyn Nets ante San Antonio Spurs por 139 a 103, no dudaron en entonar el clásico "Muchachos", tal como se escuchaba en la Copa del Mundo. Si bien la reacción del hombre de "Les Blues" no se vio en ese instante, seguramente le trajo recuerdos de lo que fue el cotejo en el que la "Scaloneta" se quedó con el trofeo más preciado tras el triunfo por penales. En esta ocasión, el video no tardó en hacerse viral en las redes sociales y recorrió el mundo.