La pesadilla que vivió Mbappé con hinchas argentinos en un partido de la NBA

Hinchas argentinos aprovecharon que Kylian Mbappé presenció un partido de la NBA, cantaron contra él y le recordaron la final que ganó la Selección en el Mundial de Qatar 2022.

Kylian Mbappé aprovechó su receso en el Paris Saint Germain para viajar a Estados Unidos y se topó inesperadamente con hinchas argentinos que le recordaron lo vivido en el Mundial de Qatar 2022. El delantero francés que terminó en el segundo lugar de la Copa del Mundo con su Selección vivió algo muy parecido a lo que fue la gran final disputada el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Este reencuentro se dio en medio de un partido de la NBA al que asistió el atacante.

En la noche del lunes 2 de enero, Mbappé dijo presente en el duelo entre los Brooklyn Nets y los San Antonio Spurs y no la pasó nada bien junto a su compañero Achraf Hakimi. Los fanáticos de la "Albiceleste" se enteraron que el futbolista estaba en el Barclays Center y comenzaron a cantar uno de los temas icónicos que sonó durante el torneo internacional disputado a fines del año pasado. Claro que fue un momento por demás incómodo para el joven jugador del PSG.

Los simpatizantes argentinos, que no se perdieron la victoria de los Nets por 139 a 103, no dudaron en entonar el clásico "Muchachos", tal como se escuchaba en Qatar. Si bien la reacción del hombre de "Les Blues" no se vio en ese instante, seguramente le trajo recuerdos de lo que fue el cotejo en el que la "Scaloneta" se quedó con el trofeo más preciado tras el triunfo por penales. En esta ocasión, el video no tardó en hacerse viral en las redes sociales y recorrió el mundo.

Cabe destacar, que el Paris Saint Germain le dio vacaciones a Kylian Mbappé por una semana y, de esta manera, estará ausente en lo que será el agasajo a Lionel Messi por consagrarse en el Mundial. El atacante fue uno de los primeros en regresar a su país y volver a entrenar con el club, por lo que no tuvo receso más allá de las fiestas. A su vez, también le servirá para prepararse con todo de cara a lo que se viene en la temporada en la que buscará nuevamente la UEFA Champions League que se le negó en varias ocasiones.

Cuándo es el próximo partido del PSG

El primer partido que el conjunto de la capital francesa tendrá por delante será el próximo miércoles 11 de enero ante el Angers en el Parque de los Príncipes por la fecha 18 del campeonato local. La "Pulga", que arribará en las próximas horas a París, seguramente estará disponible para el entrenador y probablemente comparta equipo con su compañero y rival en la final del Mundial. El mencionado certamen continental se reanudará recién a mediados de febrero y el rival a vencer en octavos de final será el Bayern Munich de Alemania.