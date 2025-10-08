Vélez vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

A partir de las 22:15 (hora Argentina) el próximo sábado 11 de octubre, Rosario Central visita a Vélez en el el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Así llegan Vélez y Rosario Central

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez llega con resultado de empate, 2-2, ante Dep. Riestra. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central llega triunfante luego de ver caer a River Plate con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Rosario Central se impuso por 2 a 1.

Andrés Merlos es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

