Vélez vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

El juego entre Vélez e Independiente se disputará el próximo sábado 16 de agosto por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el el Fortín.

Así llegan Vélez y Independiente

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez busca levantarse de su derrota ante San Lorenzo en el Pedro Bidegain. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 2, con 2 goles marcados y con 2 en su arco.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Independiente finalizó en empate por 0-0 ante River Plate. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 3 goles y le han marcado 5.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente lo ganó por 3 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Godoy Cruz: 25 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Platense: 24 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Horario Vélez e Independiente, según país