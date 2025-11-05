Unión vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Unión recibirá a Barracas Central, en el marco de la fecha 15 del Clausura, el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.

Así llegan Unión y Barracas Central

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión viene de vencer a Newell`s con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central viene de derrotar a Argentinos Juniors con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Barracas Central con un marcador de 2-1.





Fecha y rival de Unión en el próximo partido del Clausura

Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha y rival de Barracas Central en el próximo partido del Clausura

Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

