Unión vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Unión recibirá a Barracas Central, en el marco de la fecha 15 del Clausura, el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.
Así llegan Unión y Barracas Central
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura
Unión viene de vencer a Newell`s con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.
Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura
Barracas Central viene de derrotar a Argentinos Juniors con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Barracas Central con un marcador de 2-1.
Fecha y rival de Unión en el próximo partido del Clausura
- Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Barracas Central en el próximo partido del Clausura
- Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión y Barracas Central, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas