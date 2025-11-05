Talleres vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

El juego entre Talleres y Platense se disputará el próximo sábado 8 de noviembre por la fecha 15 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Así llegan Talleres y Platense

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres ganó por 1-0 el juego pasado ante Vélez. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Platense finalizó en empate por 1-1 ante Sarmiento. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 8.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Platense lo ganó por 2 a 1.





Fecha y rival de Talleres en el próximo partido del Clausura

Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha y rival de Platense en el próximo partido del Clausura

Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Horario Talleres y Platense, según país