Se enfrentan Godoy Cruz y San Martín (SJ) por la fecha 14

El próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 18:30 (hora Argentina), San Martín (SJ) visita a Godoy Cruz en el estadio el Mundialista de Mendoza, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Clausura.

Así llegan Godoy Cruz y San Martín (SJ)

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura

Godoy Cruz fue derrotado en el Ciudad de Lanús frente a Lanús por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 3 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) viene de vencer a Independiente en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 5 goles y 4 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y San Martín (SJ) se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Gariano.

Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Horario Godoy Cruz y San Martín (SJ), según país