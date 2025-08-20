San Martín (SJ) vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

San Martín (SJ) recibe el próximo sábado 23 de agosto a Gimnasia por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio 27 de Septiembre.
Así llegan San Martín (SJ) y Gimnasia
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.
Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura
En la jornada previa, San Martín (SJ) igualó 0-0 el juego ante Talleres. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 5 goles y marcó 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura
Gimnasia llega a este encuentro con una derrota ante Lanús por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 4.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Gimnasia fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Espinoza.
Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs River Plate: 31 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 1 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario San Martín (SJ) y Gimnasia, según país
- Argentina: 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas