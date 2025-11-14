Platense vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Por la fecha 16 del Clausura, Gimnasia y Platense se enfrentan el lunes 17 de noviembre desde las 19:30 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.

Así llegan Platense y Gimnasia

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense no pudo ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia venció 2-0 a Vélez en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles en el arco rival y 4 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Gimnasia sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El encuentro será supervisado por Fernando Echenique, el juez encargado.

Horario Platense y Gimnasia, según país