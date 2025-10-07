Newell`s vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El juego entre Newell`s y Tigre se disputará el próximo viernes 10 de octubre por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 18:30 (hora Argentina) en el estadio el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Tigre

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s busca levantarse de su derrota ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Tigre finalizó en empate por 1-1 ante Defensa y Justicia. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 4 goles y le han marcado 2.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Newell`s lo ganó por 0 a 2.





Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

