Instituto vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo viernes 15 de agosto, Unión visita a Instituto en el estadio el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura.
Así llegan Instituto y Unión
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura
Instituto llega con resultado de empate, 1-1, ante Platense. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 1 empate en los últimos 3 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura
Unión cayó derrotado 0 a 1 ante Argentinos Juniors. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 2 goles y recibió 2.
El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 0.
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs San Lorenzo: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs Huracán: 24 de agosto - 14:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Unión, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas