Instituto vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo viernes 15 de agosto, Unión visita a Instituto en el estadio el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Instituto y Unión

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto llega con resultado de empate, 1-1, ante Platense. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 1 empate en los últimos 3 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión cayó derrotado 0 a 1 ante Argentinos Juniors. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 2 goles y recibió 2.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 0.





Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs San Lorenzo: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Huracán: 24 de agosto - 14:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Horario Instituto y Unión, según país