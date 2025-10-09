Instituto vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Instituto recibe el próximo domingo 12 de octubre a Atlético Tucumán por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Atlético Tucumán

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

En la jornada previa, Instituto igualó 0-0 el juego ante San Martín (SJ). Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates, en los que le han convertido 1 gol y marcó 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Platense. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Atlético Tucumán fue el ganador por 3 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Horario Instituto y Atlético Tucumán, según país